İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet “ dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: Yüksekova'da 4 ton eroin üretilecek malzeme ele geçirildi
12.03.2021 - 22:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari Yüksekova'da yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini bildirdi.
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774168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/774168.aspx
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