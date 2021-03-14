Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir kalp sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde tören düzenlenecek. Öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı için Servet Soylu’nun cenazesi, camiye getirildi. Süleyman Soylu’nun da tabuta omuz verdiği görüldü. Cenaze namazının ardından Servet Soylu’nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedilecek.