Erdoğan: Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
15.03.2021 - 11:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erdoğan: Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır.
Etiketler : cumhurbaşkanı,
774745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/774745.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER