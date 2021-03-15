Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Christchurch'te Müslümanları hedef alan terör saldırılarının yıl dönümünde, sadece İslamofobi'yi değil, Zenofobi'yi ve insanoğlunu derisinin rengi ya da inancı ile yargılayan çarpık zihniyeti lanetliyorum. Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Oktay: Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir
15.03.2021 - 14:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki yıl önce iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
774780 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/774780.aspx
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