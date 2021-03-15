Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "Menemen Belediyesinde makam koltuğunun haczedildiğine" ilişkin haberlerin yer aldığını hatırlatarak, bunun üzerine açıklama yapma gereği hissettiğini bildirdi.

Bugün belediyeye haciz için gelen kişilerin kamera ihalesinden oluşan borcu temlik yolu ile alan faktoring şirketinin yetkilileri olduğunu belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

Kamera ihalesi de incelettiğimiz ihalelerden biri. İhale konusu kameralar 2 milyon 700 bin TL bedelle satın alınabilecek iken maalesef 9 milyon TL bedelle ihale edilmiştir. Bugün bir yol ayrımında kaldık. Ya kişisel itibarımızı düşünüp ödeme yapacaktık ya da Menemenli hemşerilerimize verdiğimiz sözü tutup onların hakkını hukukunu savunacaktık. Bugün ikinci yolu seçtik. Tekrar aynı durumla karşılaşırsak yine aynı tercihi seçeceğiz. Biz menzilden ziyade yolculuğa sevdalı, makamlara değil, milletin gönlüne talip olan bir anlayışın temsilcileriyiz. Bugün de aynı anlayışla makam koltuğu gidiyorsa gitsin ama Menemenlinin 6 milyon parası çarçur edilmesin dedik.

Pehlivan, 1 liralık malı 4 liraya Menemen Belediyesine satanların gerekli indirimleri yapmadığı sürece tavırlarında bir değişiklik olmayacağını sözlerine ekledi.