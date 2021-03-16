Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.
Kars'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
16.03.2021 - 01:14 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 01:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
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774894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/774894.aspx
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