Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince HES (Hayat Eve Sığar) kodunun kapsamı genişletildi. Dün itibarıyla bütün kamu kurum ve kuruluşları, Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmî ve özel okullar ile birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil her türlü etkinliklere girişlerde de HES kodu sorulacak. Kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmeyecek. HES kodu yapılacak diğer yerler de şöyle: Kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikâh salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları, spor merkezleri.

ESNAF MEMNUN

Fatih’teki tarihî Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nda görevli Mustafa Coşkun “Önce HES kodu soruyoruz. Sonra müşterileri tek tek alıp ayrı odalara yerleştiriyoruz” dedi. Aynı civarda berber dükkânı olan Mehmet Cin ise “Uygulamadan memnunuz. Biz zaten HES kodu çıktığından beri bu kuralın uygulanmasını istiyorduk. Şu an kendimizi daha güvende hissediyoruz” diye konuştu. Bahçelievler’de bir kıraathaneye gelen müşteriler de kararın yerinde olduğunu söyledi. Caner Sönmez – H. Enes Sucu - Volkan