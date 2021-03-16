Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

İki gün sürmesi beklenen görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Türk ve Yunan heyetleri; bir önceki turda ele alınan konuları, Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut durumu, sorunlu alanlarda atılabilecek adımları ve iki ülke arasındaki son gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirecek. Atina'daki görüşmelerde; kıta sahanlığı, deniz yetki alanları, kara suları, gayriaskerî statüdeki adaların silahlandırılması ve asker konuşlandırılması, hava sahası, kimliği belirsiz ada, adacık ve kayalıkların statüsü gibi başlıklar gündeme gelecek.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ihtilaflı meselelerin ele alınacağı görüşmede, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasının yanı sıra Ege’de uzun yıllardır iki ülke arasında aşılamayan kıta sahanlığı ve hava sahası sorunu da görüşülecek. Toplantıda Türk tarafı, Yunan muhataplarına, gayriaskerî statüdeki adaların silahlandırılmasının uluslararası hukuk ile 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmalarına aykırı olduğu bir defadaha vurgulayacak. Ege'de kara sularının 6 mil olmasına rağmen hava sahasının 10 mil olduğunu öne süren Yunanistan’a, bunun dünyada başka örneği olmadığı bir kere daha ifade edilecek. Atina’nın Ege’de kara suları sınırlarını 12 mile çıkarma niyetinin ise Ankara tarafından “savaş sebebi” sayılacağı hatırlatılacak.

Dört buçuk yıllık aranın ardından yapılan görüşmeler geçtiğimiz ocak ayında yeniden başlamıştı.