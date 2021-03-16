Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernekten yapılan açıklamada "Türk toplumu olarak korona salgınıyla tanışmamızın üzerinden bir yıl geçti. Devletimizin güçlü sağlık altyapısı ve aldığı uygulama tedbirleri sayesinde virüsle başarılı mücadelesini memnuniyetle takip ediyoruz. Mücadele kapsamında 100’den fazla ülke aşı tedariğinde sorun yaşarken ülkemizde 12 milyona yakın vatandaşımız aşılanmış bulunuyor. Kronik hastalığı bulunan ve yaşlı nüfusun aşılanma sürecinin tamamlanmasının ardından risk grubunda yer alan meslek mensuplarının aşılanmasına da başlandı. İletişim Platformu olarak; başta haber-foto muhabirleri ve kameramanları olmak üzere her türlü zorlu koşulda haber nöbetini sürdüren medya çalışanlarının da öncelikli meslek mensuplarına dahil edilmesini talep ediyoruz" denildi.