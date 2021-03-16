Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okullar yeniden yapılandırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, 'Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri' adıyla yeniden yapılandırıldı. Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz. Yakın gelecekte ülke geneline yayılmasını umduğumuz dış ticaret meslek liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, bu okullardan mezun olan gençlerimiz ülkemizin dört bir yanında iş imkanları bulabilecekler" ifadelerini kullandı.

4 il 6 proje

Pekcan, projenin ilk aşamasına İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir gibi ihracatta hareketli illerden başlayacakları bilgisini vererek, "Bu 4 ilimizdeki 6 proje okulumuzda, şimdilik 305 öğrencimiz ve 63 öğretmenimizle yola çıktık. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi ve takip eden eğitim-öğretim yıllarıyla bu okullarımıza önemli bir talep olacağını ve öğrenci sayılarında hızlı bir artış göreceğimizi değerlendiriyorum" diye konuştu.

Pekcan, ilgi duyan öğrencilere "Dış ticaret meslek liselerine kayıt yaptırmalarını geleceğin dış ticaretçileri olmak adına güzel bir başlangıç yapmalarını kendilerine tavsiye ediyorum." sözleriyle çağrıda bulunurken, öğretmenler ve eğitmenlerden de uluslararası kariyer yapabilme potansiyeli gördükleri öğrencilerini bu liselere yönlendirmelerini rica etti. Bakanlık bürokratlarının da bu okullarda görev yapacak değerli öğretmenlere her aşamada destek vermeye devam edeceklerini belirten Pekcan, "Bu okullar hem ihracat sektörlerimizin nitelikli eleman ihtiyacını giderecek hem de mezun gençlerimize parlak birer kariyer kapısı olacaktır. Bu okullar ihracatçı sektörlerimiz ile bu sektörlerde istihdam edilecek gençlerimizin sadece bugünlerine değil, geleceklerine de yapılmış oldukça vizyoner bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculara da burs

Gençlere bir burs müjdesi de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, milli sporcu bursunun kapsamını genişlettiklerini belirterek, "2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz." dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metninin ardından bugün 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile daha mutabakat imzaladı.

Kasapoğlu, Bakanlıkta düzenlenen, milli sporculara ortaokul ve liselerde yüzde 100 burs imkanı sağlayan Milli Sporcu Bursu Protokol Töreni'nde yaptığı konuşmada, daha önce 52 vakıf üniversitesiyle "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı bir mutabakat adımı attıklarını hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, 2020 Yükseköğretim Yerleştirme sonuçlarına göre 76 sporcunun bu burstan faydalandığını belirterek, bu sporcuların Koç, Sabancı, Bahçeşehir, TOBB, Medipol, Türk Hava Kurumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi en yüksek puanlı okulların da yer aldığı 26 üniversiteye kayıt yaptırdıklarını anlattı. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sporcularımız bu okullarda tıp, mühendislik, psikoloji, işletme, uluslararası ilişkiler, hukuk, yazılım mühendisliği, biyomedikal gibi bölümlerde üniversite hayatlarına başlamış oldular… Aynı zamanda bu 76 sporcumuz, diğer arkadaşlarının da gelecekte akademik kariyer yoluna dahil olmaları için de öncü bir role sahip oldular. Ben bütün gençlerimize başarılar diliyor, bütün sporcularımızı bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum. Sporcu bursunun hayata geçmesinde emeği geçen herkese de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Orta okul ve liseler de dahil edildi

Kasapoğlu, yükseköğretim bursunun, sporcu altyapısındaki sürekliliğin sağlanması için önemli teşvik unsurlarından biri olduğunu, bütün eğitim basamaklarında bu uygulamanın hayata geçirilmesi ve zincirin bütün halkalarının tamamlanmasını hedeflediklerini ifade ederek, bugün imzaladıkları protokolle sporcu bursunun kapsamına ortaokul ve liseleri de dahil ettiklerini bildirdi.

İlk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde bu adımı atıp mutabakat imzaladıklarını, bugünse 11 okul ve 3 özel öğretim derneğinin daha bu sürece dahil olduğunu ve sporculara ortaokul ve lise seviyesinde de müjdeyi birlikte verdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Bahçeşehir Kolejleri, Okyanus Kolejleri, Sınav Kolejleri, Final ve Hedef Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Doğru Cevap Eğitim Kurumları, TED Kolejleri, Doğa Kolejleri, Nesibe Aydın Okulları ve Bilnet Okulları ile Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Türkiye Özel Okullar Derneğine (TÖZOK) bağlı okullarda ortaöğretimde yüzde 100 sporcu bursu imzalarımızı atıyoruz. Ayrıca Özel Öğretim Derneği, seferberliğimize desteği kontenjanını ve Çözüm Kolejleri'ni de dahil ederek artırdı. Bugün imzalayacağımız mutabakatla 2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz. Özel okullarımızın ve kolejlerimizin büyük bir kısmında da artık sporcularımız tam burslu… Hiçbir yeteneği heba etmeyeceğiz. Sporcularımız mutlu olacak. Bütün eğitim basamaklarında, sporcularımızın çift kariyer yapmalarının önünde bundan sonra hiçbir engel kalmayacak. Aynı zamanda okullarımız da istedikleri sporcuya burs verme imkanına sahip oluyorlar. Pek çok kolejimizin sportif hedefleri var. Bu kolejlerimizin pek çok branşta yıldızlarda, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük hedefleri var. İşte bu mutabakat, kolejlerimize branşlarda derinleşebilme fırsatını da vermiş oluyor."