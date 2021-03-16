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Çelik: Çatlak, Kılıçdaroğlu’nun kendi ittifakındadır
16.03.2021 - 15:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”Milletimizin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Kendisine biçtiği yegâne misyonun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu’nun kendi ittifakındadır. Kılıçdaroğlu’nun sahiplendiği ittifakın “siyasi tutkalı” dedi.
Etiketler : ömer çelik,ittifak,kemal kılıçdaroğlu,
775089 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/775089.aspx
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