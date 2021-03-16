Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna ait M Sınıfı füze korveti 609 borda numaralı savaş gemisi ‘Vyshniy Volochek’, Ege Denizi’nden saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Gemi, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını önünden ilerleyen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu da geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Rus Savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
16.03.2021 - 18:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna ait 609 borda numaralı ‘Vyshniy Volochek’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Etiketler : rus,savaş,Vyshniy Volochek,
775141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/775141.aspx
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