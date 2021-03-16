Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK operasyonları kapsamında Eski HDP Yöneticisi ve Üyesi olan Mehmet K., isimli kişiye yönelik operasyon yaptı. Terör örgütüne yardım ve finans suçlamak suçundan gözaltına alınan şahıs, jandarma da tamamlanan ifadesinin ve sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Eski HDP yöneticisi Mehmet K., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.