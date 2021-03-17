Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in karakutusu Cevdet Türkyolu'nun "30 milyon dolar mal varlığına sahip olduğundan" şikâyet edilen bir mektup nedeniyle "molla" lakaplı Osman Şimşek'i yumruklayıp Pensilvanya'daki çiftlikten atması, örgüt içinde krize dönüştü. Olayın örtbas edilmeye çalışılması örgüt tabanında tepkilere neden oldu.

FETÖ elebaşı Gülen'in yıllardır yanından ayırmadığı "sır küpü" Türkyolu'nun, Gülen'in sosyal medya sorumluluğunu üstlenen "mollası" Şimşek'i, bir mektup yüzünden darbetmesi ve Şimşek'in 14 Mart'ta Twitter'da konuyla ilgili 3 sayfalık bir açıklama yayımlayarak olayı doğrulaması örgüt tabanını ikiye böldü.

Türkyolu ile Şimşek arasındaki krizi kısa süre önce gündeme taşıyan isim eski Zaman gazetesi çalışanı firari Ahmet Dönmez oldu.

"HEP TEPKİ ÇEKTİ"

Dönmez yazısında, Gülen'in konunun araştırılması için 3 kişilik bir heyet oluşturduğu fakat heyette bulunan ve Türkyolu'nun mal varlığını elde etmesinde ona "birçok kapıyı açan" FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Özcan'ın etkisiyle heyetin Türkyolu'nu akladığı, ardından Türkyolu'nun Şimşek'i "münafıklık" yapmakla suçlayarak kamptan kovduğu yönünde detaylara yer verildi.

Dönmez, Türkyolu'nun paraya olan zaafından bahsederek "Ayrıca borsadan büyük paralar kazandığı da herkesçe bilinen 'sır'lar arasında, sadece Bank Asya'dan 15 milyon liranın üzerinde A kalite hisse senedinin olduğu öne sürülüyor. Cevdet Türkyolu'nun konumuna rağmen bu kadar parayla içli dışlı olması hep tepki çekti" ifadelerini kullandı.

En yakınındaki iki ismin "30 milyon dolarlık mal varlığından" şikâyetçi olunan bu mektup yüzünden kavga etmesi konusunda örgüt elebaşı Gülen'in sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.

FETÖ ile iltisaklı akademisyen İsmail Sezgin de olay ile ilgili Twitter adresinde "Susma" başlığıyla etiket açtı. Örgüt içinde şeffaflığın olmasını talep eden birçok örgüt üyesi açılan etikete paylaşımlarıyla destek verdi.

ABD'nin Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde ailesi üzerine kayıtlı 7 konut bulunan Türkyolu'nun, "himmet" paralarından kişisel servet edindiği, bu durumun örgüt içinde rahatsızlık oluşturduğu daha önce de gündeme gelmişti.

GÜLEN'İN YEĞENİYLE EVLİ

İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan ve örgüt içinde "Uzun Cevdet" olarak bilinen Türkyolu, Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli.

Türkyolu'nun oğlu Esat Türkyolu'nun Pensilvanya'da "Ferrari" marka arabasıyla poz verdiği bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.