Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), son dönemde ABD’yle alışılmışın ötesinde, dikkat çeken bir yakınlaşma içinde... Yunanistan ile ortak tatbikatlar yapan ve yeni üsler kurmayı planlayan ABD, GKRY’ye 1987’den biri uyguladığı silah ambargosunu geçtiğimiz aylarda kaldırdı. ABD, 1990’da imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı üç yıl içinde ikinci kez güncelliyor. Güncellenen anlaşma, Girit’teki Suda Üssünün genişletilmesi; Stefanovicio, Larissa ve Dedeağaç üslerinin altyapısının ABD’nin sınırsız kullanımına açılması, Dedeağaç’a deniz üssü kurulmasını planlanıyor. Son güncelleme ile ABD, anlaşmanın her yıl değil, 5 yılda bir uzatılmasını isterken, 20’den fazla yeni bölgede konuşlanma talep ediyor. Bütün bu gelişmeleri, emekli Hava-Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş’a sorduk. Batı’nın Dedeağaç’tan Haseke’ye kadar Türkiye’yi kuşatma harekâtı içinde olduğuna dikkat çeken Karakuş şunları söyledi: Yunanistan bu kadar desteği tarih boyunca hiç almadı ve şu anda savaş istiyor. Şu andaki ortam, Birinci Dünya Savaşı’nın sonundaki duruma benziyor. O dönemde müttefikimiz Almanya yenilince Yunan orduları; Fransız İngiliz ve İtalyan destekleriyle. Anadolu’nun içlerine kadar gelmişti. Bugün de aynı 100 yıl öncesi ortam yaşanıyor.

Yunanistan ile gerginliğin asıl nedeni 18 Mart 2019’da BM’ye ilk defa koordinatlarıyla kıta sahanlığımızı belirtmemiz. Bunu BM’ye bildirince tabii Yunanistan’da kıyamet koptu. Yunanistan ayrıca, Libya’da Rusların; Türk kuvvetlerini imha edeceğini ve Hafter vasıtasıyla Trablus’u tamamen ele geçireceklerini düşündü ancak Türk askeri ve eğittikleri Libyalılar, Rusların Wagner denilen bütün kuvvetlerini sildi süpürdü. Bu durum Yunanları, Ruslardan da kopardı.

ESİRİ OLMUŞ VAZİYETTELER

Rusya’nın yanında yer aldıkları takdirde Doğu Akdeniz konusunu halledemeyeceklerini gördüler. ABD’de de zaten pusuda bekliyordu. Yunanistan daha sonra ABD ile yakınlaşınca, Atina’nın her şeyini elde etmiş oldu. Şu anda Yunanistan, ABD’nin bir esiri konumunda. Birçok havaalanı ve limanı ABD’ye verdiler. ABD’nin Yunanistan’a yerleşmesindeki amacı hem iyi ilişkiler içerisinde olmadığı Türkiye’yi kuşatmak hem de Rusya’yı rahatsız etmek. Karadeniz’de şu anda büyük bir hava muharebesi var. Kara, deniz ve hava gücümüzü kırmaya çalışıyorlar. Bu nedenle Dedeağaç’a ABD yerleşiyor, adalar silahlandırılıyor ve S-400 bahane edilerek F-35 verilmiyor.

Suriyede'de tehlike büyük. 65 bin kişinin sınırlarımızın hemen dibinde eğitilmesi çok sıkıntılı. Dedeağaç’tan Haseke’ye kadar ‘Türkiye’yi kuşatma harekâtı’ içindeler.