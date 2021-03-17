AnadoluJet'ten verilen bilgiye göre, şirketin bugün başlayan Ankara-Tahran seferleriyle, binlerce yıllık tarihi mirasları, ihtişamlı sarayları, çarşıları ve lezzet dolu yöresel mutfağıyla bilinen Elbruz Dağları'nın eteğindeki İran'ın başkentine ulaşım imkanı sağlandı.
Ankara-Tahran hattında gidiş-dönüş uçuşlar pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak.
Seyahatlerini planlamak isteyen yolcular, AnadoluJet'in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Ankara-Tahran biletlerine erişebilecek.
Bu ay içinde bilet alan yolcular, cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.