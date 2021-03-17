Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak kuzeyindeki operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgede yapılan kapsamlı arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait yeni silah ve mühimmat ele geçirilerek METİ timimizce imha edildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat arasında; 5 adet el bombası, 1 adet anti personel mayını, 2 bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 10 adet RPG-7 mühimmat sevk fişeği, 300 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü yer aldı” ifadelerine yer verildi.