Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Akar, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mensupları, Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Aziz Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin Kıymetli Aileleri. Şehitlerimize selam duruyoruz. Bugün canından aziz bildiği vatanı ve milleti uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ederken, aynı zamanda 'Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir komutan olarak tarih sahnesine çıkmasına vesile olan Çanakkale Zaferi; sonuçları itibarıyla Türk ve dünya tarihinin akışını değiştirmiş, milletimize geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırmıştır. Medeniyet coğrafyamızın her köşesinden gelerek köken, renk, inanç farkı gözetmeksizin vatanın selameti için tek yürek, tek yumruk olan Kahraman Mehmetçik, Çanakkale’de verdiği destansı mücadele ile yedi düvele 'Çanakkale geçilmez!' dedirtmiştir." açıklamasına yer verdi.

"Bugün birlik ve beraberliğimize kastedenlere karşı en güzel cevap, yurt içinde ve yurt dışındaki şehitliklerimizdir" diyen Bakan Akar şunları kaydetti:

"Dün, vatanımızı işgal girişiminde bulunanlar karşısında kanının son damlasına kadar çarpışan Mehmetçik; bugün de aynı ruhla vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri; Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Suriye ve Irak’ın kuzeyinde ve Doğu Akdeniz’de asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korurken aynı zamanda, Libya’da ve Karabağ’da kardeşlerimize destek olmaktadır. Şanlı ordumuz; tüm bu faaliyetlerin yanı sıra BM, NATO, AGİT ve AB bünyesinde üstlendiği görevlerle de birçok coğrafyada bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam etmektedir.

Yurt içi ve sınır ötesinde sürdürdüğümüz mücadelemizde elde edilen başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Onların kahramanlık ve fedakârlıkları asla unutulmayacak, nesiller boyu daima minnet ve şükranla anılacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.

Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Şehitlerimize selam duruyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şâd, mekânları cennet olsun."