Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen 7 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş’in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar
17.03.2021 - 19:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş’in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Boğaziçi Üniversitesi,Kabe fotoğrafının yere serilmesi,
775395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/775395.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER