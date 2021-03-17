Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kosova ile eğitim alanındaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli ile EBA'nın Kosova'da kullanıma açılması ve Türkçenin seçmeli yabancı dil dersi olarak daha fazla yer almasındaki çalışmalarımızı değerlendirdik. Kardeş ülkedeki gençlere selam olsun” ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk, “Kosova ile eğitim alanındaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz”
17.03.2021 - 20:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 - 20:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Kosova ile eğitim alanındaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz” dedi.
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
775407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/775407.aspx
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