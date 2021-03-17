Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP ve İYİ Parti yönetimi sessizliğe bütündü. CHP’den Sezgin Tanrıkulu dışında yorum yapan olmadı. Pervin Buldan’la 8 Martta fidan diken Ekrem İmamoğlu tweet atmadı.

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine itiraz eden CHP’liler kapatma davasına tepki vermedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Siyasi meşruiyet toplum desteği ile sağlanır. 6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır.

Demokrasimiz, farklı fikirlerin konuşulduğu bir ortamda gelişebilir.

Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir.” açıklamasını yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar.

2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız.” ifadelerini kullandı.