Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

Devletin, milletin emrinde olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.