Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak yaşlıların memnuniyetini, rahatı ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini çok önemsediklerini belirten Bakan Selçuk, “Yaşlılarımızın huzurunu sağlayan her hizmet bizleri de mutlu ediyor. Hayatlarını sağlık ve refah içerisinde kimseye muhtaç olmadan yaşamaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Son 2 yılda 11 ilimizde toplam 865 yeni kapasiteli 12 huzurevi açtık”

Ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan veya yakınının yanında kalamayan yaşlı vatandaşlara Bakanlık olarak hizmet vermeye devam edeceklerini kaydeden Selçuk, “Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz ile yaşlı yaşam evlerimizin yanı sıra huzurevlerimiz, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumda. 2002-2020 yılları arasında huzurevlerimizin sayısı ve kapasitesi yaklaşık 3 kat arttırdık. Son 2 yılda 11 ilimizde açtığımız 12 huzurevimizle toplamda 865 yeni kapasite ekleyerek, hizmetlerimizin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını sağladık” ifadelerine yer verdi.

“Huzurevi sayımız 158’e ulaştı”

Bakanlığa bağlı 2002 yılında 6.477 kapasiteli 63 huzurevi olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, “2020 yılı Aralık ayı itibariyle huzurevi sayısı yaklaşık 16 bin kapasiteyle 158’e ulaştı. Sadece 2020 yılında 5 ilimizde (Çorum, Erzincan, Manisa, Sinop, Yozgat) toplam 330 kapasiteli 5 huzurevi açtık. Bu yıl ise 1.082 kapasiteli 10 yeni huzurevini daha hizmete açmayı planlıyoruz” diye bildirdi.

“Yaşlılar Haftası’nı gönülden kutluyorum”

Selçuk, “Yaşlılarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygulamaları hayata geçiren bir devlet yönetimine sahip olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Bizleri sabırla, sevgiyle, şefkatle bugünlere taşıyan, hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden yaşlılarımıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyor, Yaşlılar Haftası’nı gönülden kutluyorum” dedi.