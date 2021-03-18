Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira para cezasına çarptırılmıştı. İmamoğlu kararın ardından CHP'liler tepki göstermiş, İmamoğlu "Tanıklarımız dinlenmedi, sunduğumuz bilirkişi raporları dikkate alınmadı, hukuk ilkeleri ve içtihatlar hiçe sayıldı. Bağımsız yargının nasıl büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini sanık olarak görüp yaşamak sırası bugün bendeydi. Hepsi geçer, adalet ve hukuk er geç üstün gelir" diye açıklama yapmıştı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan İmamoğlu'na cevap geldi.

Yavuz "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Seçilmişler kendilerini hukukun üstünde görüp sandığa atıfta bulunamaz. Devlete ve hukuka meydan okuyanların akibetini hep beraber göreceğiz. Yalancılık tescillenmiştir" ifadesini kullandı.