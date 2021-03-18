Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panama bayraklı 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 groston ağırlığındaki "Kemet Star" gemisi, henüz belirlenemeyen nedenle Bozcaada'nın Batı Burnu açıklarında karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KEGM-9" can kurtarma botu sevk edildi.

Ekiplerin, yük bulunan geminin karaya oturduğu bölgeyle ilgili incelemesinin ardından kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.