Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den Kilise atıldığı belirlenen ve boş araziye düşen roketler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamış, hasar ve ziyan meydana gelmemiştir. Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” denildi.