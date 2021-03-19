Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptırımların askıya alındığını "özel haber" olarak bildiren Reuters, haberini dört AB diplomatına dayandırdı. Dört diplomat, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki petrol aramasına yönelik olarak planlanan yaptırımların zirvede gündeme gelmeyeceğini söyledi. Askıya alınan söz konusu yaptırım planı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki (TPAO) üst düzey yöneticilerini hedef alıyordu.

Öte yandan, Avrupalı ve ABD'li diplomatlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'e Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması konusunda baskı yaptığını da bildirdi.

Bu arada, AB yetkilileri; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında bugün video konferans sistemi ile yapılacak görüşmenin iş birliğine dayalı ilişkinin nasıl geliştirileceğine odaklanacağını bildirdi. Bir AB yetkilisi, "Türkiye ile karşılıklı çıkara ve iş birliğine dayalı ilişkinin nasıl geliştirileceği görüşülecek" dedi.