Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar, roket atılması nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Kilis’e ilk roket DEAŞ terör örgütü tarafından 18 Ocak 2016 tarihinde bir okulun bahçesine atılması sonucu 1’i öğrenci 2 kişi hayatını kaybetmişti. Son roket ise PKK/YPG tarafından 2018 yılında Zeytin dalı Harekatı sırısana Şubat ayı içerisinde atılmıştı. Kilis’te 2016-2018 yılları arasında atılan roketler nedeniyle 27 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi ise yaralanmıştı.