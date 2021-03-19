Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek büyük kongrenin hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin kadın ve gençlik kolları ile ana kademe kongrelerinin tamamlandığını anımsatan Ünal, sürecin 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek 7. Olağan Büyük Kongre ile sona ereceğini belirtti.

"İnandığın yolda yürü" sloganıyla 2019 yılı Aralık ayında başlatılan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan il kongrelerinin tamamlandığını hatırlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Büyük kongrede 'Türkiye için inandığın yolda yürü' diyeceğiz. Bu kongre aslında diğer il kongrelerine de bir cevap oluşturacak çünkü biz kongrede Türkiye için neye inanıyoruz, neyin mücadelesini veriyoruz ve yolculuğumuz neyin yolculuğu bunun cevabı olacak aslında. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında görmemiz gereken önemli bir şey var, bir parti düşünün 20 yaşında ve bunun 19 yılı iktidar."

Bunun dünya siyasetinde örneği çok az görülen bir başarı olduğunu vurgulayan Ünal, "Büyük kongrede 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganını kullanacağız, çünkü Türkiye güven ve istikrarla büyüyor." diye konuştu

Ünal, "Nasıl ki Türkiye 1960 ile 2002 arasında 39 hükümet ile 42 yılını kaybetti. AK Parti ile 19 yıldan beri Türkiye büyüyor ve gelişiyor, o halde bu 19 yılın özeti aslında 'güven' ve 'istikrar', o yüzden bu kongrede 'Türkiye için güven ve istikrar' bu nedenle 'İnandığın yolda yürü' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin rekabet avantajını artıran en temel unsurlardan biri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği"

Kongrede, istikrar ve güven ortamını anlatan filmin gösteriminin de yapılacağını aktaran Ünal, "Tabii bu 19 yıllık iktidarın, bu istikrar ve güvenin temel aktörü kim, Recep Tayyip Erdoğan. Bugün bütün dünyada büyük bir liderlik krizi yaşanıyor ve Türkiye'nin rekabet avantajını artıran en temel unsurlardan biri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, o yüzden bir de 'lider' filmimiz olacak. İcraatlarımızı anlattığımız bir infografik filmimiz olacak. Bir kongre şarkımız ve klibimiz olacak ve bir de tabii kongre tema müziğimiz olacak." dedi.

Mahir Ünal, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne 11 siyasi partiyi davet ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin umut ve inanca ihtiyacı olduğuna işaret eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye karşı yürütülen bu psikolojik savaşta Türkiye'nin öz güvenine saldıran, Türkiye'nin yaptığı her işi itibarsızlaştırmak isteyen muhalefetle karşı karşıyayız. Doğal gaz buluyorsunuz, Uzay Ajansı kuruyorsunuz ve savunma sanayinizi yüzde 70 yerlileştiriyorsunuz, itibarsızlaştırıyorlar. Yürüttükleri bu karanlık propaganda savaşıyla aslında insanımızın umudunu ve inancını hedef alıyorlar. O yüzden biz de diyoruz ki 'güven ve istikrar için de inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz'."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, partisinin 2023 hedeflerine dikkati çekerek, "Biz, 24 Mart'ta aslında 2023'ün başlangıcını veriyoruz. Onun da işaretlerini Cumhurbaşkanımız kongre günü kamuoyu ile paylaşacak." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız yeni bir kadro, yeni bir MKYK oluşturacak"

Mahir Ünal, kongrenin ardından AK Parti MKYK'de yapılması planlanan değişikliklere ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğal olarak 2023 seçimlerini gerçekleştirecek kadrolar oluşturulacak. AK Parti'nin temel özelliklerinden bir tanesi, AK Parti'de siyaset, makam ve mevki siyaseti değil, görev ve sorumluluk siyaseti vardır. Tabii ki bir bayrak değişimi olacak, yeni arkadaşlarımız gelecek, il kongrelerimizde yaklaşık yüzde 70'lik bir yenileşme oluşturduk, kadın ve gençlik kollarımızla beraber şimdi büyük kongrede, Cumhurbaşkanımız yeni bir kadro, yeni bir MKYK oluşturacak."