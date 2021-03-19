Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP'lilerle yaptığı işbirliği sebebiyle Edirnekapı Şehitliği'nde protesto edilen İmamoğlu'nun Buldan'ı arayıp Nevruz'unu kutladığı belirlendi.

HDP'dan yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak Nevroz Bayramını kutladı. HDP’ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Eş Genel Başkan Buldan da İmamoğlu’nun Nevroz Bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti" denildi.