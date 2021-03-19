HDP'lilerle yaptığı işbirliği sebebiyle Edirnekapı Şehitliği'nde protesto edilen İmamoğlu'nun Buldan'ı arayıp Nevruz'unu kutladığı belirlendi.
HDP'dan yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak Nevroz Bayramını kutladı. HDP’ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Eş Genel Başkan Buldan da İmamoğlu’nun Nevroz Bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti" denildi.
İmamoğlu Buldan'ı aramış: Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örelim
19.03.2021 - 13:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı 8 Mart'ta fidan dikmeye davet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışılacak bir hamle daha yaptı.
HDP'lilerle yaptığı işbirliği sebebiyle Edirnekapı Şehitliği'nde protesto edilen İmamoğlu'nun Buldan'ı arayıp Nevruz'unu kutladığı belirlendi.
Etiketler : ekrem imamoğlu,pervin buldan,
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