Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Çarşamba günü yapacağım konuşma adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. İnsan hakları ve ekonomi reformlarıyla ilgili daha geniş kapsamlı açıklama yapacağım. Cumhur İttifakı dayanışmasının gereği nelerdir, neler olacaktır ifade edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Jeo Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin için "katil" ifadesi kullanmasını da değerlendiren Erdoğan, "Bu, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir" dedi.

Erdoğan "Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadesini kullandı.