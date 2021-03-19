Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Şehit Savcı Selim Kiraz'ın ismini taşıyan bilgi evinin önünde basın açıklaması yapan Kartoğlu, İBB yönetiminin baskısının bitmediğini açıkladı.

Yasin Kartoğlu, şunları söyledi: "İBB yönetimi Başakşehir'de haksızlık ve hukuksuzluk peşinde. Sorumluluk alanlarında olmasına rağmen Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi olan Çam ve Sakura Hastanesinin yollarını yapmadılar. Ziya Gökalp Mahallemizde bulunan sağlık ocağı olarak kullanılan merkezin arsasını sattılar. Daha da kötüsü Başakşehir Belediyesi'nin burayı yıkması için yazı gönderdiler.

Başak Mahallemizde kamu hizmeti için ayrılmış bir arsayı maalesef üçüncü kişilere sattılar. Geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Mahallemizde insanların alternatif yollarını yapmadan otoban çıkışlarını kapatıp Bahçeşehir'i trafiğe mahkûm ettiler.

Bu da yetmezmiş gibi önünde bulunduğumuz Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evimize göz diktiler. Hukuksuz girişim yeni değil. Aralık ayında anne çocuk merkezine yaptılar.

Kendisini her şeyin üstünde gören İBB yönetimi, 7'den 70'e hizmet vveren bilgi evimize göz dikti. Bu bilgi evi 2018 yılında inşa edildi. Ama ruhsatı hukuksuz şekilde iptal edildi. İBB yönetimi elektrik ve doğalgazını keserek mühürlemeye çalışıyor. Kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için yıkıma hazırlanıyor. Bilgi Evimizde binlerce Başakşehirliye hizmet veriliyor. Nasıl olur da bu hizmetler sekteye uğratılır?"