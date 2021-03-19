Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok öğrenci yetiştiren ve pek çok makalesi bulunan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi tarihçi Dr. Mehmet Genç, tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Genç, için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dr. Mehmet Genç’in kızı Zeynep Genç Sarı, yakınları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile sevenleri katıldı.

Yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Genç’in tabutuna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Vali Yerlikaya da omuz verdi. Genç, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanırken Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.

“Yeri doldurulamayacak bir alimdir"

Cenaze töreninde Dr. Mehmet Genç hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Bugün bir tarihçi bir iktisatçı bir büyük alim Mehmet Genç hocamızı ebediyete uğurlamak üzere buradayız. Hocamızın her birimizin üzerinde emekleri var, Türkiye’nin milletimizin üzerinde emekleri var. Hocamız sadece bütün hayatını ilim sevdasına, aşkına vermişti. Yeri doldurulamayacak bir alimdir, Allah rahmet eylesin” dedi.

"Babam ömrünü yaptığı işe adamıştı"

Vefat eden babasıyla ilgili konuşan Zeynep Genç Sarı, “ Babam dünya iyisi bir insandı, baba olarak da mükemmeldi ama ben sadece babamı kaybetmedim. Bu millet hatta çok büyük bir alimi kaybetti. Babam ömrünü yaptığı işe adamıştı. Böyle bir babayla gurur duyuyorum” dedi.