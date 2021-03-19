Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle dün Edirnekapı Şehitliği’ndeki törende bir gazi yakını, İmamoğlu'na tepki göstermişti.

"Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen gazi yakını, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, seni bulacağım" demişti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının ‘Benibul’ etiketiyle tepki gösterdiği Ekrem İmamoğlu’na tepkiler sürüyor.

Edirnekapı Şehitliği’ndeki programından ardından Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İmamoğlu’na burada bir vatandaş ‘Tüh’ diye tepki gösterdi.

Bugün cuma namazına giden İmamoğlu’na vatandaşlar burada da tepkilerini gösterdi. Cuma namazı çıkışında bir vatandaş “'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' diyerek tepki gösterdi.