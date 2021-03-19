CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bir süredir izole durumdaydım. Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.