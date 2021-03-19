CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bir süredir izole durumdaydım. Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu
19.03.2021 - 19:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini ve şu an için sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.
Etiketler : chp,Oğuz Kaan Salıcı,
775838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/775838.aspx
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