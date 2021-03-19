İzmir Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ idaresindeki otomobil bir anda kontrolden çıktı. Araç, takla attı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yalnız olan Demirağ, ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde eski başkanın kolunda kırık tespit edildi.
Foça eski Belediye Başkanı Demirağ otomobiliyle takla attı
19.03.2021 - 21:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 - 21:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, otomobiliyle takla attı. Yaralanan Demirağ'a hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : foça,izmir,kaza,Gökhan Demirağ,takla,otomobil,
775862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/775862.aspx
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