Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ idaresindeki otomobil bir anda kontrolden çıktı. Araç, takla attı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yalnız olan Demirağ, ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde eski başkanın kolunda kırık tespit edildi.