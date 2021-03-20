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PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildi
20.03.2021 - 13:59 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütünün Kilis'e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Etiketler : pkk,ypd,mühimmat,
776024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/776024.aspx
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