Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB, uluslararası hava sahasında ABD’ye ait 4 adet F-18 tipi savaş uçağına yapılan yakıt ikmal ve eğitim görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Joint Protected Entry Exercise" kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi” denildi.