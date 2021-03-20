MSB, uluslararası hava sahasında ABD’ye ait 4 adet F-18 tipi savaş uçağına yapılan yakıt ikmal ve eğitim görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Joint Protected Entry Exercise" kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi” denildi.
TSK, ABD savaş uçaklarına uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yaptı
20.03.2021 - 15:13 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-18 savaş uçağına Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı.
Etiketler : msb,tsk,
776040 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/776040.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER