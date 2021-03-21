HDP Kocaeli Milletvekili iken milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde sabah saatlerinde gözaltına alındı.
HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı
21.03.2021 - 08:05 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 08:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ömer Faruk Gergerlioğlu,TBMM,gözaltı,
776168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/776168.aspx
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