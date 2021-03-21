Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından kadın cinayeti verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Millete doğru bilgi vermenin görevleri olduğunu vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranları, dünya 13 kişi, Avrupa 7 kişi, Türkiye 3,8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsüyle mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesiyle dünya ülkelerine örnek olacak."

Bakan Soylu'nun paylaşımında yer verdiği görselde ayrıca Kadın Destek Uygulamasının (KADES) 1 milyon 661 bin 198 kişi tarafından indirildiği, 98 bin 639 ihbarın yapıldığı bilgisi yer aldı.