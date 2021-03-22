Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtarmak için zamanla yarışılan anlarda kritik görevler üstlenen acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerimiz… Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nüz kutlu olsun. Türkiye sizi seviyor." ifadelerini kullandı. Paylaşımına, acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerinin çalışma ortamını gösteren fotoğraf karesi de ekleyen Koca, "Sizi ne kadar kutlasak azdır." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Koca, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı
22.03.2021 - 23:10 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı.
Etiketler : Fahrettin Koca,sağlık bakanı,
776623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/776623.aspx
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