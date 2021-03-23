Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi tarafından yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü PKK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 8 Kasım 2020'de Küçükçekmece Belediyesine ait sosyal medya hesabından “Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık." başlıklı video görselinin paylaşılmasının ardından zemine yapılan boyamanın PKK terör örgütünün sözde amblemi ile birebir aynı olduğunu iddiasıyla yapılan şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İddianamede söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı süreçte şahıslar arasında yapılan sosyal medya yazışmaları, birlikte değerlendirildiğinde sanıkların park içerisine işlenen sembollerin bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildiklerinin yazışma içerikleri ve alınan beyanlardan anlaşıldığı vurgulandı.

YEDİŞER BUÇUK YILA KADAR HAPİS

Küçükçekmece Belediyesince yapılan parkta PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sembollerin işlenmesi suretiyle gerçekleşen eylem sebebiyle sanıklar kontrol mühendisi Deniz Doğan Koca, peyzaj mimarı Gülsüm Güner Mağara ve şantiye şefi Yüksel Pehlevan hakkında “PKK terör örgütü propagandası yapmak” suçundan birer buçuk yıldan yedişer buçuk yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

TERÖRİSTLERE YATAKLIK YAPAN CHP'Lİ TUTUKLANDI

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan iki teröriste yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K, Emniyet’teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı Mehmet K’nin CHP Kırıkhan ilçesinde kayıtlı üye olduğu öğrenilirken, olaydan sonra partiden ihraç edildiği iddia edildi.