Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kürsüye üzerinde mor bir ceketle çıkan Akşener, sözleşmeden dolayı Cumhurbaşkanını eleştirirken "Sırf çarpık zihniyetli bir azınlığı şirin görüneceğim diye Türkiye'de şiddet gören, istismar edilen, tacize, tecavüze uğrayan kadınlarımızın, çocuklarımızın güvenliğini kutsal aile yapımızı kurban ediyor. İşin özü işte budur. Üzerinde uzun uzun tartışmanın anlamı yok. Şu madde şu anlama gelir, bu madde şöyle sakıncalıdır gibi hamasi ve samimiyetsiz tartışmalara gerek yok. İstanbul Sözleşmesi'nin hedefi belli. Kadınları, çocukları ve aileyi koruyup kollamak. Bu kadar net. Ya kadınları korumayı seçeceksiniz ya da kadın katillerine cesaret vereceksiniz" dedi.

İstanbul Sözleşmesinin aileyi koruduğunu savunan İYİ Parti lideri Türkiye'de sanki küçük çocuklar evlendiriliyormuş gibi "Birkaç oy uğruna çocuklarımızı korumayı değil, 7 yaşındaki kızlarımızı evlendirmeyi seçtiler" şeklinde çarpıtılmış, abartılı bir ifade kullandı.

Akşener "İktidar istediğini söylesin, biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dedi.

Grup toplantısında Akşener'i dinleyen bazı milletvekillerinin "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" yazılı maskeler taktığı görüldü.