Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin vekili Feleknas Uca, İstanbul Sözleşmesi kararını Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine taşıdı. Sözleşmeden çekilmeye dair bilgilendirme notu gönderen Uca, "Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz, siz de yardım edin" dedi. Sözleşmenin feshi için adeta Avrupa Konseyine yalvaran vekil Feleknas Uca “darbe” olarak nitelendirdiği kararın hukuksuz olduğunu savundu. Türkiye'yi şikâyet eden Uca, çekilmenin “korkunç bir örnek” ve “skandal” olarak değerlendirilerek, bunun durdurmasını talep etti. Terörist cenazelerinde boy boy fotoğrafı olan partisi içindeki milletvekilinin bir kadına tecavüz hadisesinde sus pus olan Feleknas Uca'nın bu adımı tepkiyle karşılandı.