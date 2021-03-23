Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti
23.03.2021 - 19:52 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Türkiye,
776857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/776857.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER