Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı kasıp kavuran Hitler Almanya’sı 1941’de Rus topraklarını işgal etti. Zorla Sovyet askeri yapılan 145 Azerbaycan Türkü de Nazi zulmünden kaçıp ‘gardaş’ bildiği Türkiye’ye sığındı. Aradan dört yıl geçti, Ruslar 1945’te Berlin’e Sovyet bayrağını dikti. Ancak onca zamana rağmen kanlı diktatör Stalin, Azerbaycanlı askerleri unutmadı ve Türkiye’den iadelerini istedi. Türkiye de bunun karşılığında Sovyetler Birliği topraklarına iltica eden biri subay üç askerinin kendilerine teslim edilmesini talep etti. Ruslar Türk askerlerini bulamadıklarını söyledi. Buna rağmen CHP yönetimindeki Türkiye, 145 ‘gardaş’ını iade etti. Sovyet askerleri, bu kişileri teslim alır almaz Iğdır’dan geçen Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü’nde (Serdarabat Köprüsü) kurşuna dizdi. Bu katliama tanık olan Türk askeri Gaziantepli Bekir Doğan, 76 yıl sonra Iğdır’daki sınır köyüne giderek yaşanılanları yâd etti. Olayı köylülere anlatırken gözyaşlarına boğulan Doğan “Komutanımıza ‘Bu kişileri Ruslara teslim edin’ diye emir geldi. O da Genelkurmay’a “Efendim bunlar Türk’tü, bize sığınmışlar. Onları götürmeye vicdanım el vermiyor’ diye telgraf çekti. Karşılığında ise ‘Emir, emirdir’ diye cevap aldı. Komutanım bu acıya dayanamadı ve intihar etti. Kalabalığı götürürken yolda sürekli ‘Bizi götürmeyin. Ruslara vermeyin’ diye yalvardılar. Boraltan Köprüsü’nün başına geldiğimizde Ruslara teslim ettik. Köprüden geçtikten sonra hepsini makineli tüfekle kurşuna dizdiler. O anlar hâlâ aklımdan çıkmıyor. Kör olsaydım da görmeseydim” diye konuştu.