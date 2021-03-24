Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin, Denizcilik Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kurum, liman başkanlıklarının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara ilişkin yazı gönderdi.

Bu kapsamda, denizcilere verilen gemi adamı cüzdanı, gemi adamı yeterlik belgesi, STCW sertifikaları yurt dışında bulunan gemi adamları için 30 Haziran'a kadar geçerli olacak.

Yurt dışında belge yenileme sürecinin yeni problemler doğuracağı düşünülerek Denizcilik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınan yazıyla halihazırda ülke dışında seferde bulunan denizcilerin, sağlık yoklama belgeleri de herhangi bir onaya ihtiyaç duyulmadan 30 Haziran'a kadar kullanılabilecek.

Gemilere Türkiye'den katılacak mürettebatın ise belgelerini yenilemeleri gerekiyor.

İhtiyaç halinde yurt dışındaki denizcilik idarelerine sunulmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütüne gönderilen yazı, diğer ülkelere de duyuruldu.