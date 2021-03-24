MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz hale getirildli
24.03.2021 - 09:46 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Etiketler : msb,terörist,
776967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/776967.aspx
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