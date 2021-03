Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin DSİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“24 Mart 2021 tarihli verilere göre; Kurumumuz tarafından anlık izlemesi yapılan 381 adet depolamalı tesisimizde aktif doluluk oranı yüzde 37,7’dir. Söz konusu barajların içme suyu maksatlı olanları yüzde 48, sulama maksatlı olanları yüzde 40 ve enerji maksatlı olanları ise ortalama yüzde 37,8 aktif doluluğa sahiptir. Ankara’da da şu an itibari ile barajlarımızda su sıkıntısı bulunmamaktadır. Ankara barajlarında şu an itibari ile doluluk oranı yüzde 10,5 mertebesindedir. Ankara’ya içme suyu temin eden barajlarımızın depolama kapasitesi son derece büyük olduğundan Ankara’nın su yeterlilik durumunu yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirmek doğru olmayacaktır. Zira 1 milyar 500 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında şu an itibariyle 147 milyon metreküp su bulunmaktadır. Ankara’da günlük 1,2 milyon metreküp su kullanılmakta olup hiç yağış olmaması durumunda bile barajlarda şehrin 4 aylık ihtiyacını karşılayacak su bulunmaktadır. Mayıs ayı ile birlikte kar erimelerinin de başlaması ile beraber barajlarımıza su girişlerinin de hızlanması ve doluluk ile alakalı bir sıkıntı yaşanması beklenmemektedir. Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sisteminin inşası 2019 yılında tamamlanmış ve regülatör ile tünel birlikte işletmeye alınarak ASKİ’ye devredilmiştir. Ankara’nın 2050 yılı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemi ile Bolu ili Gerede havzasındaki sular Işıklı Regülatörü ve 31,6 kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajı’na cazibeli olarak aktarılmaktadır. Söz konusu tesisle Ankara’ya yılda ortalama 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup şu ana kadar Çamlıdere Barajı’na yaklaşık 170 milyon metreküp içme ve kullanma suyu aktarılmıştır. Ayrıca Ankara’ya Kesikköprü Barajı’ndan pompajla su alma imkanı da vardır”