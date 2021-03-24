Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona girişinde kendisini bekleyen partilileri selamladı.

Kar altında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, partide tüzük tadilatına gideceklerini söyledi.

Erdoğan "Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kiyşilik bir Merkez Karar Yönetim Kurulu değil 75 kişilik bir Merkez Karar Yönetim Kurulu ile yola devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı, yedek listenin de kaldırıldığını duyurdu.

Kongrede, Cumhur İttifakı’na ithafen, “Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır” pankartı dikkat çekerken, “Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır” ifadelerinin yer aldığı brandalar da salonda yer aldı.